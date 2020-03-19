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19.03.20 14:58

Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги

"Благодійний Фонд Порошенка" оперативно відгукнувся на звернення директора КП "Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги" Олександра Ткаченка та профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень. Перші два апарати надійдуть в лікарню сьогодні.

Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги

Про це повідомила Київська лікарня швидкої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні лікарів ідеться про те, що захворювання людей на коронавірус часто супроводжується гострою дихальною недостатністю. Медики прогнозують, що вірогідність надходження хворих на COVID 19 у найближчі дні вкрай висока. У зв’язку з цим лікувальний заклад звернувся до Фонду Порошенка із проханням про цільову благодійну допомогу, аби підготувати інтенсивну терапію хворих.

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Фонд Порошенка повідомив, що також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.

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