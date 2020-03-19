На Житомирщині захворіло і лікувалося самостійно подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу жінкою

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик на брифінгу 19 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Є випадок у Брусилові: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, по медичну допомогу не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися по допомогу, бо стан їхній погіршився: підвищилася температура, з'явилася задишка і кашель", - заявив Суслик.

За його словами, двоє громадян госпіталізовані до Коростишівської центральної районної лікарні, їх перевіряють на коронавірус.

Він уточнив, що йдеться про подружжя, чоловік 1960 року народження і жінка 1962 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ

Нагадаємо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна жінка, яка була госпіталізована з підтвердженим випадком COVID-19.