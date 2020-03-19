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19.03.20 15:41

Росія готує евакуацію своїх громадян з України, - посольство

Посольство Росії в Україні приймає звернення громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину з метою можливої ​​організації евакуації.

Росія готує евакуацію своїх громадян з України, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на пресслужбу дипломатичного представництва.

"На цей момент опрацьовується можливість евакуації російських громадян (з території України. - Ред.)", - повідомили в посольстві.

Представник пресслужби уточнив, що росіяни можуть залишити свої дані в консульському відділі посольства, заповнивши відповідну форму на сайті диппредставництва. Звернення громадян РФ приймаються як посольством у Києві, так і генеральними консульствами Росії в Харкові, Львові та Одесі.

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Представник пресслужби зазначив, що такі звернення вже надходять, проте не уточнив їх кількість. Крім того, поки невідомо, коли і яким чином може відбутися евакуація.

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