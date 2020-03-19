В Одеському порту чиновники влаштували стовпотворіння з водіїв: беруть по 17 доларів. ФОТО

Фото з Одеського порту опублікував у фейсбуці Олександр Захаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Черга на в'їзд в Од.порт з простих водіїв-далекобійників учора. Карантин, вірус, вони стоять і чекають. Оформлюються. За право стояти в черзі приватний шлагбаум Од.порту зібрав по 17 дол. з душі. Без оплати в чергу не поставлять. Без маски можна", - написав він.

За словами Захарова, "в порту звертатися немає до кого".

"Дуже легко розрахувати початкову швидкість поширення вірусу по країні з порту: зі швидкістю вантажівки. Після: вибух поширення ..." - додав він.

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16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.



