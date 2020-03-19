Я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка, - Шахов про заяву Зеленського

Про це він заявив під час трансляції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка. І я б порадив адміністрації президента детальніше перевіряти інформацію, а потім тільки інформувати людей. Ще раз заявляю, я не був у парламенті, я не голосував, я не реєструвався, мої колеги не голосували (замість мене. - Ред.)", - заявив Шахов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.