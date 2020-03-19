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19.03.20 15:46

Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе". ФОТО

В центральній районній лікарні Києво-Святошинського району не вистачає працівників, а костюм лікаря, який контактує з хворими, має слабкий рівень захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці медсестра лікарні Ніна Козловська, звертаючись до влади.

"Ми нічим не забезпечені. Нас залишили сам на сам. З нас зробили смертників-камікадзе", - зазначає вона.

Козловська також вказує на конкретні проблеми лікарні.

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"У відділення звозять людей з підозрою на коронавірус, а подивіться на костюм лікаря! Про підвищення зарплат не йдеться, немає захисту, нестача людей, перепрацювання не оплачуються. Я сама сьогодні працюю за трьох: старшу, постову і маніпуляційну ... Звертаюся до жителів Київської області: допоможіть, будь ласка, інфекційному відділенню ЦРЛ Києво-Святошинської райради з протичумними костюмами", - пише медсестра.

Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: З нас зробили смертників-камікадзе 01

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Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: З нас зробили смертників-камікадзе 02

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