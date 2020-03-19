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19.03.20 16:05

У Житомирі підтверджено перший випадок коронавірусу, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок захворювання COVID-19 в місті. Це 56-річний житель міста, який повернувся з Австрії.

"Перший підтверджений випадок у Житомирі", - повідомив він у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житель Житомира, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу у цієї людини. Стан його більш-менш нормальнеий", - сказав Сергій Сухомлин у відеозверненні.

Він також повідомив, що буде кілька груп медичних працівників, будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відстежити тих людей, які зараз спецпотягом і спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.

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"Якщо є температура або інші ознаки захворювання, то вони прямо там будуть проходити експрес-тести", - зазначив мер Житомира.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

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