У Житомирі підтверджено перший випадок коронавірусу, - мер Сухомлин. ВIДЕО

"Перший підтверджений випадок у Житомирі", - повідомив він у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житель Житомира, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу у цієї людини. Стан його більш-менш нормальнеий", - сказав Сергій Сухомлин у відеозверненні.
Він також повідомив, що буде кілька груп медичних працівників, будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відстежити тих людей, які зараз спецпотягом і спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.
"Якщо є температура або інші ознаки захворювання, то вони прямо там будуть проходити експрес-тести", - зазначив мер Житомира.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних.