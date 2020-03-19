Готові надавати волонтерську допомогу для протидії коронавірусу і закликаємо ОП не узурпувати владу, користуючись складною ситуацією, - заява "ЄС"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться в заяві партії.

"Партія заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, та в регіонах, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи. Разом з тим ми констатуємо, що влада надто пізно почала реагувати на виклики, які постали у зв’язку із пандемією. Непрофесійні дії призвели до того, що засоби захисту громадян, необхідне обладнання, тест-системи не були вчасно і в необхідній кількості підготовлені для реагування", - йдеться в повідомленні.

"Євросолідарність" зазначає, що особливо скрутною ситуація є в регіонах України.

"Така кричуща бездіяльність влади протягом трьох місяців, коли вже було достатньо інформації про небезпеки, які несе епідемія в різних країнах світу, створила реальну загрозу життю і здоров’ю громадян. А економічна криза, яка почалася ще до епідемії коронавірусу через недолуге та непрофесійне управління уряду "нових облич", призвела до ризиків дефолту України", - наголосили в партії.

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Партія готова, використовуючи свою регіональну мережу партійних осередків, активістів та прихильників, надавати волонтерську допомогу в усіх регіонах України і закликає всіх небайдужих приєднатися до цього руху.

"Європейська Солідарність" також застерігає владу від бажання, прикриваючись надзвичайними заходами карантину, остаточно сконцентрувати всі повноваження Офісом Президента і швидко протягнути незаконні, антидемократичні і відверто капітулянтські рішення та законопроєкти.

"Ми застерігаємо владу від спроб вирішити свої політичні задачі за рахунок національних інтересів України", - зазначили в пресслужбі партії.

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