16 тис. медичних масок передано Об'єднаним силам

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Зазначається, що за підтримки Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій Об'єднаним силам передано 16 000 медичних масок. Найближчим часом очікується надходження такої допомоги і від благодійних організацій.

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Також повідомляється, що на сьогодні у складі Об’єднаних сил є 4 військові мобільні госпіталі, де підготовлено до прийому контактних осіб ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок. Наразі в Маріуполі додатково розгортаються 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю на випадок масового надходження хворих на коронавірус. Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легень.

На сьогоднішній день серед військовослужбовців Об'єднаних сил випадків зараження COVID-19 не виявлено.



