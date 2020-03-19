Вимагати присутності вчителів і вихователів на роботі під час карантину - неприпустимо, - Міносвіти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це вона заявила на брифінгу.

"Дуже важливо на сьогоднішній день не вимагати, шановні керівники, присутності вчителів у школі під час карантину. Наголошую: не вимагайте присутності працівників під час карантину. Встановіть гнучкий графік роботи, передбачте індивідуальний план самоосвіти вчителя", - зазначила Мандзій.

Вона додала, що це дозволить в подальшому уникнути питань від органів, які можуть прийти і перевірити роботу керівників закладів.

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Заступник міністра зауважила, що заклик не вимагати присутності на роботі стосується не лише вчителів, а й вихователів закладів дошкільної освіти.

"Технічний персонал переводимо в режим чергування, забезпечення життєдіяльності закладу... Але коли не необхідно, не змушуйте працівників просто бути присутніми на роботі. Це не той час, коли є така необхідність", - додала Мандзій.

Щодо шкільної документації, зокрема, шкільних журналів, які необхідно заповнювати під час проведення дистанційного навчання, вона зауважила, що завершення заповнення шкільної документації необхідно перенести на час закінчення епідеміологічної ситуації. Мандзій також вважає, що нинішні обставини – це можливість для вчителів покращити свої цифрові навички або набути їх.



