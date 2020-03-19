Від завтра в Ужгороді буде зупинена робота громадського транспорту, - міськрада

"Як неодноразово наголошується, ефективним засобом вберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж людина повинна виходити з дому, то рекомендується уникати тісних контактів, дистанція між людьми повинна бути від 1,5-2 метрів. Дотримуватися цих вимог в громадському транспорті важко і щоб запобігти можливому розповсюдженню COVID-19, в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять", - повідомила міськрада Ужгорода в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форми власності, доручено забезпечити проїзд працівників автобусами в режимі регулярних спеціальних перевезень.

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Крім того, з четверга в Ужгороді через гучномовці на автомобілях патрульна поліція міста буде попереджати жителів про карантин, потенційну загрозу розповсюдження коронавірусу і щоб без необхідності не виходили з дому.