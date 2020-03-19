МОЗ запустить інтерактивну карту лікарень для швидкої госпіталізації хворих COVID-19

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу заступник глави МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми чітко розробили алгоритм надання медичної допомоги, аналізуючи сценарії розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Італії, спираючись на наші стандарти, рекомендації ВООЗ та найкращі медичні практики інших країн. Ми будемо пропонувати та надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно в умовах самоізоляції. Для тих випадків, коли пацієнти будуть потребувати госпіталізації, інтенсивної терапії чи реанімаційних заходів, розроблено мапу, яка чітко показуватиме бригаді швидкої допомоги, в якій лікарні на сьогоднішній день є вільне ліжко, яке забезпечене всім необхідним обладнанням, аби врятувати життя", - повідомив він.

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