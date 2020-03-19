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19.03.20 17:00

Чоловіка з підозрою на коронавірус госпіталізували на Львівщині, - ОДА

У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус.

Чоловіка з підозрою на коронавірус госпіталізували на Львівщині, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Це чоловік 1973 року народження з Радехівського району. Раніше, з підозрою на коронавірус був госпіталізований його син.

Зараз проводяться обстеження пацієнта, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять до Києва.

Всього з підозрою на коронавірус на Львівщині у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 27 осіб.

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У всіх пацієнтів клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих - стабільний.

Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Всього на Львівщині з підозрою на COVID- 19 звернулося 34 особи.

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