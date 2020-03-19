Близько 40 тисяч експрес-тестів на коронавірус розійшлися Україною, - головний санлікар Ляшко

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ескпрес-тести, які проводяться біля ліжка хворого, можна зробити не тільки в державних, а й у приватних установах. Закуповуються експрес-тести в більшості випадків у дистриб'юторів, які є на території України, і близько 40 тисяч експрес-тестів розійшлися територією України", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в суботу-неділю Україна має отримати додаткову партію тестів.

Також Ляшко повідомив, що налагоджується співпраця з приватними лабораторіями, з тим щоб дозволити їм проводити тестування на Covid-19 i шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Це, за його словами, робиться з метою збільшити доступність тестування і розвантажити вірусологічні лабораторії.

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