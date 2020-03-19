Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.03.20 17:44

Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

Через підвищений попит на спирт в Україні, ДП "Укрспирт" вирішив призупинити його експорт за кордон.

Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні державного підприємства.

Компанія планує наростити обсяги виробництва медичного спирту, адже саме в цій сфері зараз спостерігається дефіцит спирту.

"Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимою вважаємо ситуацію, коли б до нас звернулися медичні установи з проханням продати спирт, а у нас його не було. Тому, піклуємося про потреби нашої медичної сфери", - повідомив виконуючий обов'язки директора "Укрспирту" Сергій Блеськун.

Напередодні в Укрспирті повідомили, що через підвищений попит на спирт позапланово запустили ще 4 спиртові заводи.

Дивіться також: Як Китай переміг коронавірус: приголомшлива історія від жителя Пекіна. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100