У Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину, - глава "Центру захисту киян" Нестор

"В умовах надзвичайної ситуації, пов'язаної з епідемією і карантином, ми маємо допомагати один одному. Саме тому ми запускаємо неурядову гарячу лінію на базі нашої громадської організації", - повідомив він, передають Українські новини.

За безкоштовним номером 0-800-30-20-19 киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють або якщо відбувається порушення їхніх прав. Також просять інформувати, якщо стає відомо про соціальні проблеми у зв'язку з карантином і про людей, які опинилися в біді.

Окремо Віталій Нестор просить дзвонити людей, які готові стати волонтерами і допомагати іншим у разі погіршення ситуації.

За словами глави Центру захисту киян, на основі повідомлень на гарячу лінію готуватимуть і пропонуватимуть рішення для міської влади. В екстрених випадках - об'єднуватися у волонтерські групи та вирішувати ці питання самостійно.

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За необхідності юристи організації готові надати безкоштовну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що на сьогодні в Україні підтверджено 16 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. З них - два в Києві.