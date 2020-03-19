У Раді зареєстрували постанову з пропозицією не допустити створення Консультативної ради

Документ опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Проєкт постанови спрямовано на засудження дій представників України в Тристоронній контактній групі під час засідання 11 березня 2020 у м.Мінськ, попередження вчинення ними протиправних дій у разі підписання 25 березня 2020 Рішення про створення Консультативної ради (робочої групи), забезпечення безумовного дотримання законодавства України і захисту інтересів представниками України під час переговорів з мирного врегулювання з Російською Федерацією", - сказано в пояснювальній записці.

У проєкті пропонується визнати документи, узгоджені і підписані 11 березня 2020 на засіданні ТКГ у Мінську такими, що прямо суперечать Конституції України, закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" від 18.01.2018 № 2268- VIII і національним інтересам України.

Також пропонується вважати неприпустимим подальше підписання представниками України будь-якого рішення про створення або заснування Консультативної ради (робочої групи), як це передбачено пунктом 4 Протоколу засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року.

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Надалі пропонується вести переговори щодо мирного врегулювання безпосередньо з офіційними представниками Російської Федерації як держави, яка вчинила збройну агресію проти України, з обов'язковим залученням інших суб'єктів міжнародного права.

Також автори постанови пропонують визначити, що передумовою для будь-яких кроків щодо мирного врегулювання має бути беззастережне довгострокове припинення вогню.

Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.