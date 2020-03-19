Уряд США у зв'язку з коронавірусом видасть американцям по $1000

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox Business News.

Виплати буде зроблено через 3 тижні. Поки передбачається, що гроші зможуть отримати ті, хто заробляє менше $75 000 доларів на рік ($6250 на місяць) до виплати всіх податків.

"Я думаю, ясно, що нам не потрібно відправляти чеки людям, які заробляють мільйони доларів на рік", - пояснив Мнучін.

Американці ще ніколи не отримували таких виплат від уряду. Білий дім відправляв громадянам чеки після терактів 11 вересня 2001 року і під час глобальної фінансової кризи в 2008 році, але тоді допомога вважалася знижками у сплаті податків.

Читайте також: Влада США готується до пандемії коронавірусу, яка може тривати 1,5 року і довше

Теперішні чеки - частина ширшого плану підтримки економіки, представленого Білим домом. Його загальна вартість - $1 трлн. $300 млрд має піти малому бізнесу, $200 млрд отримає Федеральна резервна система для кредитування постраждалих галузей. Решта $500 млрд підуть на прямі грошові виплати громадянам.