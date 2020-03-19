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19.03.20 19:26

Уряд США у зв'язку з коронавірусом видасть американцям по $1000

Дорослі отримають по $1000, а діти - по $500. Якщо через півтора місяці криза не піде на спад, американський уряд повторить виплати. Такі виплати американська адміністрація організовує вперше в історії.

Уряд США у зв'язку з коронавірусом видасть американцям по $1000

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox Business News.

Виплати буде зроблено через 3 тижні. Поки передбачається, що гроші зможуть отримати ті, хто заробляє менше $75 000 доларів на рік ($6250 на місяць) до виплати всіх податків.

"Я думаю, ясно, що нам не потрібно відправляти чеки людям, які заробляють мільйони доларів на рік", - пояснив Мнучін.

Американці ще ніколи не отримували таких виплат від уряду. Білий дім відправляв громадянам чеки після терактів 11 вересня 2001 року і під час глобальної фінансової кризи в 2008 році, але тоді допомога вважалася знижками у сплаті податків.

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Теперішні чеки - частина ширшого плану підтримки економіки, представленого Білим домом. Його загальна вартість - $1 трлн. $300 млрд має піти малому бізнесу, $200 млрд отримає Федеральна резервна система для кредитування постраждалих галузей. Решта $500 млрд підуть на прямі грошові виплати громадянам.

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