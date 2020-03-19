Уряд України досяг домовленостей з арабськими авіакомпаніями про евакуацію українців з Шрі-Ланки, - Кулеба

Як перередает Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Думаю, що ситуацію з українцями, які перебувають на Шрі-Ланці, ми вирішимо. Є домовленість із тими авіакомпаніями, які їх туди завозили: це Fly Dubai та Air Arabia. Зі SkyUp є домовленість, що вони готові підстрахувати", - сказав він.

Крім того, Кулеба поінформував, що в середу провів переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто і домовився про те, що Будапешт пустить транзитом з Австрії в Україну українців, які застрягли на кордоні між Австрією та Угорщиною. "Але транзит буде контрольований: з 21:00 до 5:00, щоб мінімізувати контакти і щоб ці "каравани" не забивали шляху", - пояснив він.

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За словами глави МЗС, найважче організувати евакуацію українців з Латинської Америки, проте пообіцяв повернути їх на батьківщину.

"Насправді найважче буде з українцями, які перебувають у Латинській Америці. Я публічно пообіцяв витягнути всіх, і я налаштований додержати слова. У нас є групи в Чилі, в Мексиці. Тобто головна проблема - це віддалені куточки, невеликі групи. Але все одно потрібно повертати наших громадян", - додав Кулеба.

Він також звернув увагу на те, що з кожним днем потрібно буде посилювати інструменти контролю.

"А це означає, що ми маємо спочатку наситити внутрішній ринок тестами й усіма засобами захисту, а потім, звісно, віддавати ці речі до інших країн. Є нескінченна кількість логістично-фінансових питань: де це все купувати, отримувати, але всім цим ми займаємося", - резюмував міністр.