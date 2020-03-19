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19.03.20 20:07

На Дніпропетровщині зафіксовано перші два випадки коронавірусу, - голова ОДА Бондаренко

У Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію.

На Дніпропетровщині зафіксовано перші два випадки коронавірусу, - голова ОДА Бондаренко

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Є два лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. Пацієнти отримують всю необхідну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту, - зазначив Бондаренко. - Ми зробили все, щоб не допустити подальшого поширення інфекції в регіоні. Закрили на карантин всі навчальні заклади, перевели на посилений режим роботи медичних установ, максимально обмежили рух громадського транспорту. Більшість роботодавців прислухалися до наших рекомендацій і перевели своїх працівників на віддалену форму роботи".

Пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону. Зараз стан їхнього здоров'я стабільний, почуваються добре.

Медики виявляють всі контакти, які могли мати хворі, щоб обстежити цих людей і забезпечити їхню ізоляцію.

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