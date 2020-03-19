НБУ почав поповнювати каси банків готівковою валютою

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро відбулася сьогодні, 19 березня. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх у повному обсязі", - сказано в повідомленні.

У цих операціях братимуть участь 10 банків, на які припадає понад 80% від загального обсягу коштів населення в іноземній валюті.

Читайте також: ПриватБанк зупиняє купівлю і продаж готівкової валюти: тепер ці операції в онлайні

"Сьогодні ми вже почали поповнювати каси банків готівкою в євро. Також ми працюємо з контрагентами зі США, щоб доставити велику партію валютної готівки в доларах США. У будь-якому випадку всі громадяни мають можливість купувати і продавати валюту через онлайн додатки банків, що в умовах поширення коронавірусу значно безпечніше, ніж мати справу з банкнотами", - зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Наступна така операція обсягом 100 млн євро буде проведена в п'ятницю, 20 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова. ВIДЕО