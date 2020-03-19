Жінка, інфікована коронавірусом, померла в Івано-Франківську, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
У повідомленні зазначається: "Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19".
МОЗ висловлює співчуття рідним померлої.
Також МОЗ закликав українців: за перших симптомів респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.