Жінка, інфікована коронавірусом, померла в Івано-Франківську, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19".

МОЗ висловлює співчуття рідним померлої.

Також МОЗ закликав українців: за перших симптомів респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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