Український кінопроцес перебуває під загрозою зриву на 2 роки. Повністю заблоковано фінансування, - звернення кіноспівтовариства

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі представників кіноіндустрії на ім'я глави підкомітету у сфері кінематографа і реклами Павла Сушка.

Представники кіноспівтовариства звернулися з офіційним листом до відповідних органів влади, щоб терміново вжити необхідних заходів для вирішення цього питання.

"Станом на 13 березня 2020 паспорт бюджетної програми за КПКВК 3806030 "Державна підтримка кінематографії" не погоджено Міністерством фінансів України і не затверджено Міністерством культури, молоді та спорту України - головним розпорядником коштів за названою бюджетною програмою. Фінансування за програмою не розпочато", - сказано в листі.

Кінематографісти зазначають, що в даний час заблоковано фінансування виробництва і розповсюдження національних фільмів (зокрема, в міжнародній копродукції), повернення частини кваліфікованих витрат іноземним суб'єктам кінематографії (рібейтів), заходи з популяризації, збереження, відновлення, реставрації національних фільмів, фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", виплати стипендій членам Ради щодо державної підтримки кінематографії, інші зобов'язання за програмою.

Читайте також: Фільм українського режисера Лозниці "Прощання зі Сталіним" скасували на всіх допрем'єрних показах у Москві

"Параліч галузі триває третій місяць, що змушує засумніватися в міжнародних зобов'язаннях України в рамках міжурядових копродукційних угод, ставить під загрозу своєчасний запуск знімального процесу літнього сезону, загрожує зривом низки міжнародних подій і кінофестивалів як на території України, так і за кордоном", - зазначається у зверненні.

Кіноспівтовариство також додає: "За обставин, що склалися, під загрозою зриву перебуває весь український кінопроцес: враховуючи виробничу специфіку, блокування фінансування може спричинити призупинення кіновиробництва мінімум на 2 роки, що зі свого боку спровокує декваліфікацію і втрату кадрів через еміграцію".

Представники українського кіноспівтовариства просять владу якнайшвидше втрутитися в ситуацію і вжити термінових заходів щодо розблокування процесу фінансування кіногалузі.

Лист підписали керівники Асоціації кіноіндустрії України, Української кіноасоціації, "СУК - сучасне українське кіно", Національного центру Олександра Довженка, Української Кіноакадемії.