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19.03.20 21:33

Кабмін призначив першим заступником міністра соцполітики Котика

Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра соціальної політики Євгенія Котика.

Кабмін призначив першим заступником міністра соцполітики Котика

"Призначити Котика Євгена Дмитровича першим заступником Міністра соціальної політики України", - сказано в розпорядженні уряду №310 від 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з декларацією про майно і доходи, Котик за минулий рік отримав 239 тис грн доходів, а його дружина - 610 тис 264 грн. Також зазначено, що у нього є $10 тис, у дружини - $20 тис, а у дочки - $5 тис готівкових коштів.

Серед іншого, в декларації вказано іпотечний кредит на суму 76 тис 689 грн.

Заступник міністра володіє двома земельними ділянками (2 065 і 2 500 кв. м) у Вінницькій області і квартирою (50,9 кв. м) у Вишгороді Київської області, а дружина орендує будинок (355 кв. м) у Київській області.

Також Котик володіє автомобілем КІА Cerato Koup 2010 року випуску, а дружина - ACURA MDX 20.

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