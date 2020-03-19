Кабмін призначив першим заступником міністра соцполітики Котика

"Призначити Котика Євгена Дмитровича першим заступником Міністра соціальної політики України", - сказано в розпорядженні уряду №310 від 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з декларацією про майно і доходи, Котик за минулий рік отримав 239 тис грн доходів, а його дружина - 610 тис 264 грн. Також зазначено, що у нього є $10 тис, у дружини - $20 тис, а у дочки - $5 тис готівкових коштів.

Серед іншого, в декларації вказано іпотечний кредит на суму 76 тис 689 грн.

Заступник міністра володіє двома земельними ділянками (2 065 і 2 500 кв. м) у Вінницькій області і квартирою (50,9 кв. м) у Вишгороді Київської області, а дружина орендує будинок (355 кв. м) у Київській області.

Також Котик володіє автомобілем КІА Cerato Koup 2010 року випуску, а дружина - ACURA MDX 20.

Читайте також: Шмигаль, Лазебна, Немчінов, Таран, Ємець та інші подали е-декларації як кандидати на посади в новому Кабміні (оновлено)