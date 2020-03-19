Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан

Про це Варченко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як Україна подолає коронавірус? Виходячи зі світового досвіду, прогнозую: найлижчими днями в Україні має бути вжито заходи надзвичайного стану. По всій території країни", – припустив він.

На думку радника міністра внутрішніх справ, працюватиме лише той бізнес, який критично необхідний для життєзабезпечення країни.

"Буде встановлено особливий порядок розподілення продуктів харчування... Буде здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції (медпрепарати обладнання тощо)", — написав він.

Варченко передбачає, що оперативні штаби з протидії пандемії матимуть право змінювати керівників державних підприємств, організацій та установ.

"Буде обмежено свободу пересування. Свободу в’їзду та виїзду до окремих пунктів та територій. Люди перестануть їздити на роботу в офіси та організації, на підприємства, які не є критично необхідними. Їздити у громадському транспорті будуть лише медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів та співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення", — написал Варченко.

Походи у гості буде заборонено, діти не будуть гуляти вулицями, а спортсмени - бігати. Будуть встановлюватися комендантські години, вважає радник міністра.

"Право на приватність власного життя, особисті дані, таємниця пересування частково поступляться місцем і будуть підпорядковані праву громадян на життя та здоров’я", - додав він.

На думку Варченка, саме цей перелік заходів дозволить подолати загрозу, яку несе коронавірус.

"Поразка демократії? Ні! Перемога здорового глузду! Щоб не розраховуватися тисячами життів за втрачений час і легковажність. Бо біда тим країнам, у яких демократія - це нездатність приймати відповідальні, непопулярні але ефективні рішення. І біда країнам, у яких права людини - це войовниче невігластво тисяч окремих громадян", - подытожил Варченко.

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