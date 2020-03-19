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19.03.20 23:22

Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Луганщині співробітники Служби безпеки України виявили схрон зі зброєю і боєприпасами, викраденими в 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 01

Зі схованки в лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Новопсковського району, оперативники вилучили протитанковий гранатомет РПГ-22, дві осколкові гранати РГ-42, два автомати АК-74 і велику кількість набоїв різного калібру.

Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 02
Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 03

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Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 04

"За оперативною інформацією, схрон ще в 2014 році влаштував учасник одного з незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Бойовик мав подвійне громадянство України і РФ і в той час жив на Луганщині. Сепаратист контактував із представниками російських спецслужб і ймовірно причетний до підриву мосту в селі Підгорівка Старобільського району", - сказано в повідомленні.

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