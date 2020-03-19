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19.03.20 23:02

Інфікований коронавірусом житомирянин працює в турфірмі і возив групу в Австрію, - ЗМІ

Житель Житомира, у якого 19 березня підтвердили інфікування коронавірусом, працює в турфірмі і за кордоном перебував разом із групою туристів.

Інфікований коронавірусом житомирянин працює в турфірмі і возив групу в Австрію, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Житомир.info стало відомо увечері 19 березня, інформацію надав мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Чоловік повертався з-за кордону не з другом і його сином, як він повідомляв раніше, а за кордон він возив цілу групу людей і разом із ними повертався в літаку. Зараз за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили, де вони були, і на ранок обіцяють встановити все коло осіб, з якими інфікований контактував. За словами пацієнта, він сам був у самоізоляції, але невідомо, чи були у самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував", - розповів наш журналіст після спілкування з мером.

Для збору інформації про членів туристичної групи, чисельність якої поки не відома, будуть залучені працівники поліції і Служби безпеки України. За словами мера Житомира, чолвік працює в турфірмі, від якої возив групу за кордон і разом із нею повертався літаком до України.

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