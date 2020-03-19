У Росії не включили померлу москвичку з коронавірусом у статистику хвороби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Летальних випадків у Росії не зареєстровано, заявили в штабі у четвер інформаційним агентствам. Станом на 19 березня кількість хворих, які заразилися коронавірусною інфекцією в Росії, зросла на 52 випадки - до 199.

За день коронавірус виявили у пацієнтів у 23 регіонах Росії. Найбільше випадків у Москві - 12 осіб. По п'ять інфікованих виявлено в Московській і Свердловській областях; у Тульській області, в Красноярському і Хабаровському краях - по три нові випадки; в Тамбовській, Воронезькій, Кіровській областях і Краснодарському краї - по два випадки. У ще 13 регіонах - по одному випадку. Всі нові хворі, за твердженням оперативного штабу, за останні два тижні відвідували інші країни.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив про першу смерть від коронавірусу. Від пневмонії померла 79-річна пацієнтка московської інфекційної лікарні. Пацієнтка була госпіталізована 13 березня. З 14 березня вона проходила лікування в приватній клініці, через два дні її перевели в міську інфекційну лікарню. Результат аналізу на коронавірус виявився позитивним. Хвора перебувала в ізольованому боксі і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. За повідомленням лікарів, смерть настала через тромб, що відірвався.

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