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19.03.20 23:57

У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ

Увечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусу в Чернівецькій області.

У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

"Пацієнтів ізольовано, їхній стан стабільний", - сказано в повідомленні.

Таким чином, на Буковині вже 15 зафіксованих випадків COVID-19.

Як розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, серед інфікованих - не тільки люди, які повернулися з-за кордону, але і так звані контактні особи, тобто ті, хто спілкувався з зараженими вдома. Тому він знову підкреслив важливість самоізоляції.

Зараз в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ 01

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