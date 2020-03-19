Інфекційне відділення Олександрівської лікарні Києва, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірус, взяла під охорону Нацгвардія

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері.

"На вихідні були невимовні події, коли люди здорові ломилися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше", - сказала вона.

Вона зазначила, що "всіх протестувати неможливо".

"Всіх протестувати неможливо, це ніхто не може собі дозволити, навіть система охорони здоров'я США. Але, звичайно, у нас буде розширення доступу до тестування", - сказала вона.

Голубовська повідомила також, що в даний час МОЗ готує протоколи лікування COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19