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20.03.20 08:27

У них пожежа і вони не все дають у ЗМІ, - Лукашенко розповів про розмову з російським прем'єром про ситуацію з коронавірусом у РФ. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів своїм чиновникам про розмову з прем'єр-міністром Російської Федерації про ситуацію з коронавірусом у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, відео слів Лукашенка опублікували користувачі соцмереж.

Лукашенко наголосив: "Прем'єр Росії мені сказав (про статистику щодо коронавірусу в РФ), що в них пожежа і вони не все дають у ЗМІ".

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