У них пожежа і вони не все дають у ЗМІ, - Лукашенко розповів про розмову з російським прем'єром про ситуацію з коронавірусом у РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео слів Лукашенка опублікували користувачі соцмереж.

Лукашенко наголосив: "Прем'єр Росії мені сказав (про статистику щодо коронавірусу в РФ), що в них пожежа і вони не все дають у ЗМІ".

Лукашенко в разговоре со своими подчинёнными случайно проговорился, о своем разговоре с премьером РФ о коронавирусе.

Премьер России мне сказал (про статистику по коронавирусу в РФ) что у них пожар и они не все дают в СМИ. pic.twitter.com/SVVnDpOvJA — 25Mr.Zorg (@BauldganBabukan) March 19, 2020

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