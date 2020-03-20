Громадяни, які нещодавно повернулися з ЄС, отримають смс із проханням залишатися вдома, - заступник міністра МВС Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра буде масова смс-розсилка всім громадянам, які були на території ЄС, всіма операторами України інформації про те, що "…оскільки ви приїхали з ЄС, просимо Вас залишатися вдома. Якщо у Вас є якісь симптоми ГРВІ або можливо, коронавірусу, вам потрібно зв’язатися із сімейними лікарями та отримувати консультацію", - розповів Геращенко.

За його словами, у цих смс-повідомленнях також буде посилання на сайт, розроблений спеціально для громадян, які повернулися з-за кордону, який містить інформацію щодо цієї ситуації.

Заступник міністра внутрішніх справ уточнив, що в останні дні кожен, хто приїжджає в Україну, має заповнити анкету і вказати в ній свої телефонні контакти.

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"Наприклад, сьогодні прилетіло кілька тисяч людей до "Борисполя", всі вони отримали анкети, наскільки я повідомлений; заповнили їх, після того вже пройшли прикордонний контроль, тому в нас є можливість зв’язку з цими людьми", - зазначив Геращенко.