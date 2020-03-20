В Ізраїлі для боротьби з коронавірусом на 7 днів заборонили виходити з дому без поважної причини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Ізраїлю.
До "поважних причин" указ зараховує:
- вихід на роботу і повернення додому,
- придбання їжі, ліків та отримання медичної допомоги або інших необхідних послуг,
- заняття спортом у групах щонайбільше 5 осіб,
- демонстрації,
- релігійні церемонії (похорон, весілля, молитви),
- донорство крові,
- допомога нужденним (людям старшого віку).
Крім цього, громадянам дозволено залишати будинок поодинці або разом з членами сім'ї, що живуть в одному будинку, для коротких прогулянок у своєму районі.
Автомобільні поїздки дозволено здійснювати на самоті або удвох - таксистам не можна брати більше одного пасажира, єдиний виняток робиться для членів однієї сім'ї, які живуть разом.
За порушення заборони громадянам загрожує штраф 5 тис. шекелів (близько 1,4 тис. дол.).
Пояснюючи сенс дій уряду, гендиректор МОЗ Ізраїлю Моше Бар Сіман-Тов сказав, що зараз головна мета - відстрочити наскільки можливо спалах масової епідемії COVID-19, щоб системи охорони здоров'я і всі державні структури встигли до неї підготуватися. "Час працює на нас", - заявив чиновник.
При цьому гендиректор МОЗ знову підкреслив, що "ми на самому початку шляху", боротьба з епідемією буде довгою і важкою.