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20.03.20 08:55

В Ізраїлі для боротьби з коронавірусом на 7 днів заборонили виходити з дому без поважної причини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підписав нові надзвичайні укази, які перетворюють рекомендації МОЗ на обов'язкові до виконання розпорядження уряду. Починаючи із сьогоднішньої ночі протягом тижня ізраїльтянам заборонено виходити з дому без поважної причини.

В Ізраїлі для боротьби з коронавірусом на 7 днів заборонили виходити з дому без поважної причини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Ізраїлю.

До "поважних причин" указ зараховує:

Крім цього, громадянам дозволено залишати будинок поодинці або разом з членами сім'ї, що живуть в одному будинку, для коротких прогулянок у своєму районі.

Автомобільні поїздки дозволено здійснювати на самоті або удвох - таксистам не можна брати більше одного пасажира, єдиний виняток робиться для членів однієї сім'ї, які живуть разом.

За порушення заборони громадянам загрожує штраф 5 тис. шекелів (близько 1,4 тис. дол.).

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Пояснюючи сенс дій уряду, гендиректор МОЗ Ізраїлю Моше Бар Сіман-Тов сказав, що зараз головна мета - відстрочити наскільки можливо спалах масової епідемії COVID-19, щоб системи охорони здоров'я і всі державні структури встигли до неї підготуватися. "Час працює на нас", - заявив чиновник.

При цьому гендиректор МОЗ знову підкреслив, що "ми на самому початку шляху", боротьба з епідемією буде довгою і важкою.

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