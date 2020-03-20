"Бюрократичний бар'єр" і брак сировини, - головний санлікар Ляшко назвав причини дефіциту антисептиків

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Дійсно є певна проблема з антисептиками. Ми провели зустріч з найбільшими виробниками антисептичних засобів, де проговорили, чому їх немає на ринку. Перше питання було в реєстрації дезінфікуючих засобів. Там виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом вирішимо", - пояснив Віктор Ляшко.

За його словами, через цей так званий бар'єр виробники дезінфікуючих засобів обкладалися податком. Однак, як запевнив заступник міністра МОЗ, ця проблема до наступної середи буде вирішена.

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"Друге - це з наявністю сировини. Оскільки з опропилового спирту, який використовується для виробництва антисептичних засобів у звичайному режимі, на жаль (виникла - ред.), глобальна проблема. Його ніде не можна дістати. Водночас Україна є одним із лідерів виробників етилового спирту, який також використовується як антисептичний засіб", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, у державному підприємстві "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу запустили ще 4 заводи. Підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.

Також "Укрспирт" тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт через пандемію COVID-19. Там заявили, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечать спиртом внутрішній ринок України.