Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім цього, було помічено роботу снайперської пари.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме:
- двічі неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поруч із Лебединським - з 82-мм мінометів - 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Василівки - з автоматичного станкового гранатомета;
- поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу населеного пункту Славне - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Сім обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- чотири рази в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 10 мін;
- у районі населеного пункту Новоолександрівка - зафіксовано снайперський вогонь.
"Учора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
За інформацією штабу, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.