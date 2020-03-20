Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держкомітет охорони здоров'я КНР на офіційному сайті.

З них у Пекіні виявлено шість хворих, Шанхаї - вісім, Тяньцзіні - один, провінціях Гуандун - 14, Фуцзянь - три, Ляонін, Хейлунцзян, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу і Гуансі-Чжуанському автономному районі - по одному. Загалом налічується 228 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

При цьому на території материкового Китаю не виявлено жодного випадку зараження COVID-19, зазначається в повідомленні.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли три людини: дві в провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції, одна – у провінції Ляонін.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,248 тис. осіб, зареєстровано 80,967 тис. випадків захворювання. З них у Хубеї померли 3,132 тис., захворіли 67,8 тис.

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На материковій частині країни нині в медзакладах проходять курс лікування близько 6,6 тис. осіб, стан 2,1 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 71 тис. осіб одужали і залишили медзаклади.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 333 випадки захворювання: у Гонконгу - 208 (чотири смертельні випадки), у Макао - 17, на Тайвані - 108 (один випадок смерті).