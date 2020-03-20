Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер під час відеоконференції.

"Ми зіткнулися з глобальною кризою в галузі охорони здоров'я, не схожою на жодну кризу в цій сфері за всю 75-річну історію ООН. Навіть у найбільш забезпечених країнах ми бачимо, як системи охорони здоров'я прогинаються під тиском", - сказав він.

Генсек заявив, що "витрати на охорону здоров'я мають бути негайно збільшені для задоволення нагальних потреб і різкого зростання попиту".

За його словами, спад в економіці найбільше торкнеться бідних країн, жінок і дітей.

"Нині понад 800 мільйонів дітей не відвідують школу, а для багатьох з них саме школа надає єдиний обід за день. Ми маємо забезпечити їхній доступ до їжі і навчання", - зазначив генсек.

Він підкреслив, що країни "повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити необхідні фінансові умови для підтримки держав, що зіткнулися з труднощами".

"Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і міжнародні фінансові інститути відіграють у цьому ключову роль", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 25 млн людей можуть втратити роботу через коронавірус, - ООН

"Не забуваймо, що це, по суті, людська криза. Найголовніше, ми маємо зосередитися на людях - найбільш вразливих, низькооплачуваних працівниках, малих і середніх підприємствах. Це означає підтримку заробітної плати, страхування, соціального захисту, запобігання банкрутства і втрати роботи", - заявив Гутерреш.

Він уточнив, що за даними Міжнародної організації праці, працівники в усьому світі можуть втратити до $3,4 трильйона доходу до кінця поточного року.

"На відміну від фінансової кризи 2008 року, вливання капіталу у фінансовий сектор само по собі не є вирішенням проблеми. Це не банківська криза - банки мають бути частиною вирішення проблеми. І це не звичайне потрясіння попиту і пропозиції, це загалом шок для суспільства. Банки мають використовувати власну стійкість для підтримки клієнтів", - заявив також глава ООН.