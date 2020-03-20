Засоби індивідуального захисту з'являться в медзакладах і аптеках через 3-4 дні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Був певний дефіцит, тому ми виділили додаткові кошти, проводиться закупівля і будуть додаткові поставки. Я думаю, що через 3-4 дні ситуація з ЗІЗ у медичних і аптечних закладах значно покращитися", - сказав він.

Ляшко нагадав, що 3 лютого 2020 року було затверджено національний план протидії інфекційним захворюванням, згідно з яким відповідальність за забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту була покладена на органи місцевого самоврядування, які є власниками цих закладів.

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Раніше головний санлікар повідомив, що МОЗ провів зустріч з найбільшими виробниками антисептиків, на якій "обговорили питання, чому їх немає на ринку".

Ляшко запевнив, що виявлені за підсумками цієї зустрічі "бюрократичні бар'єри" будуть усунуті вже найближчими днями.

"Перше питання було в реєстрації дезінфекційних засобів, виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом вирішимо. До наступної середи це питання буде знято", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що питання з наявністю сировини для виробництва антисептиків також буде вирішене найближчими днями.

"Спирт, який використовується для виробництва антисептиків у звичайному режимі, це глобальна проблема, його не можна дістати. Але Україна є одним з лідерів виробництва спирту етилового, який також використовується як антисептик, тому багато хто змінює свої рецептури. Ми паралельно вирішуємо, як зняти один бюрократичний бар'єр, який обкладає акцизом виробників дезінфікуючих засобів", - сказав він.

Нагадаємо, у державному підприємстві "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу запустили ще 4 заводи. Підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.

Також "Укрспирт" тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт через пандемію COVID-19. Там заявили, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечать спиртом внутрішній ринок України.