Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі - це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції, - голова ОДА Бондаренко

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції", – сказав Бондаренко.
За його словами, пацієнти звернулися до лікарні самостійно. Вони перебувають в інфекційних боксах, підвищеної температури в них немає, стан стабільний.
Чиновник запевнив, що інфекційна лікарня обладнана всіма апаратами, є всі медикаменти і всі засоби захисту.
Як повідомлялось, в Дніпропетровській області визначені дві госпітальні бази: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Загалом вони - на 430 ліжок.
19 березня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, станом на 19 березня зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, три з них - летальні.