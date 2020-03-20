Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Перший випадок коронавірусу у місті Житомир. Пацієнтові 56 років, він нещодавно повернувся з Австрії. У Києві третій випадок коронавірусу. Це 50-річний чоловік, який нещодавно подорожував у Швейцарію. На Дніпропетровщині пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону.У Чернівцях, повідомили медики, усі хворі подорожували до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу. Це, зокрема, Італія, Іспанія та Англія. Коротше, 100% інфікованих – це наші громадяни, котрі приїхали з уражених епідемією країн" - написав Луценко.

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"Чому з інфікованого Уханя відправили в Санжари, а з інфікованого Мілана – їдьте в Київ, Чернівці, Дніпро, Одесу? Можна було б ввести поріг – приміром, якщо на країну більше, ніж 500 заражених, тоді – в ізоляцію на 14 днів. Для економіки значно дешевше, аніж зупиняти регулярне пасажирське сполучення для мільйонів громадян, закривати бізнеси з сотнями тисяч робочих місць. В кінці-кінців, визнаючи власне безсилля, державі можна було б запровадити законодавчу вимогу самоізоляції для тих, хто приїздить з ризикованих країн. Звісно, її б порушували, бо контролювати важко, але у певній кількості випадків – чим чорт не шуткує, і дотримувалися. Але ні. Не можу осягнути, чого це не робиться", - додав Луценко.