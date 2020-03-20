КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Поворозник зазначив, що документи зараз проходять юридичні процедури.

"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються", - зазначив він.

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Зазначимо, на засіданні Кабінетів міністрів глава МВС Арсен Аваков заявив, що уряд буде чекати рішення від влади міста про введення надзвичайної ситуації в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу.