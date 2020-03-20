"Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можна досягти миру на Донбасі шляхом реалізації Мінських угод за планом Єрмака-Козака, нардеп наголосив, що Україна не має сліпо жити за планом, написаним у Кремлі.

"Зроблю відсилку до війни між Фінляндією і Радянським Союзом, коли 170-мільйонний агресор обіцяв за тиждень захопити 3-мільйонну Фінляндію, якщо вони не дозволять розмістити на своїй території військову базу і не віддадуть частину своїх територій. Тоді фінський головнокомандувач Маннергейм чітко заявив, що шансів встояти немає, і все, що їм залишається робити, - це змусити Радянський Союз заплатити високу ціну за агресію і триматися, розраховуючи на допомогу союзників. Фіни відмовилися від умов Сталіна, бо розуміли, що єдина його мета - захопити всю країну, так само, як Сталін захопив балтійські країни. У героїчній війні, за допомогою хитрості, винахідливості й патріотизму, вони змогли дати серйозну відсіч Сталіну", - зазначив Лерос.

Нардеп зауважив, що обіцяна допомога союзників так і не прийшла, що дуже схоже на нашу ситуацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що не можемо чинити опір", - Бутусов. ВIДЕО

"Нову угоду із Союзом було підписано не з найкращими умовами, але вони зберегли країну, вони відстояли свої національні інтереси", - зазначив він.

Лерос додав, що історія нас вчить тому, що нам потрібно боротися за країну і не втратити національну ідентичність.

"Мир ціною здачі національних інтересів і легалізації терористів на українській землі, як, наприклад, амністії убивць, які разом з військовими армії РФ вбивали українців, вважаю неприйнятним. Той, хто покладе такий план Президенту на стіл, відверто його підставляє", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з нардепом від фракції "Слуга народу" Гео Леросом читайте тут.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Також читайте: Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос