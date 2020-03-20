Зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція: пошук допомоги в боротьбі з коронавірусом триває на всіх рівнях, - Кулеба

"Я сьогодні (в середу. - Ред.) розмовляв з Європейським інвестиційним банком, який готовий перенаправити певні кошти, які виділяються на програми в Україні, на заходи з подолання коронавірусу", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Кулеба повідомив про зустріч з главою місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилет, в ході якої обговорив питання про те, яку допомогу МКЧХ може надати Україні в перешкоді поширенню коронавірусу.

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"Ми готові щось отримувати як гуманітарну допомогу, щось закуповувати, але цей пошук йде по всіх рівнях, по міжнародних організаціях, бізнес-контактах", - зазначив міністр.

За його словами, вся система МЗС України зараз працює над двома фундаментальними завданнями: поверненням українців з інших країн і пошуком гуманітарної допомоги та здійсненням закупівель.

"Ми маємо розуміти, що зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція, яка називається "повернення і відновлення". Нічого подібного в історії України ніколи не відбувалося. 2014-й був більш драматичний, тому що почалася війна, безумовно. Але обсяг роботи зараз ще більше. Зараз одночасно у всіх точках світу все вибухнуло і вимагає пожежогасіння. Скрізь максимальна напруга. Я сприймаю це як ефективний краш-тест. Я переконаний, що ми його пройдемо, але за нагоди перевіримо здатність деяких колег до роботи в таких умовах", - підкреслив глава МЗС.