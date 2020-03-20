Киянин в інтернеті просував ідеї "русского мира", - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, мешканець столиці встановив зв'язок із проросійським громадським рухом, який використовується спецслужбами РФ для ведення інформаційної війни проти нашої держави. За завданням кураторів він розміщував у мережі інтернет матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

За проведену роботу агітатор отримував кошти на банківські картки фінансових установ РФ.

За результатами процесуальних заходів правоохоронці виявили матеріали, що підтверджують зв’язок інтернет-пропагандиста з проросійськими громадськими об’єднаннями, банківськими установами РФ, а також журналістське посвідчення одного з російських видань.

Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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