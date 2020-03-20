МЗС: За кордоном від коронавірусу лікуються 13 українців, перебувають на карантині 38. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства закордонних справ, що стосується коронавірусу станом на 23:00 19 березня, передає Цензор.НЕТ.

Четверо громадян України проходять лікування в Німеччині, четверо - в Домініканській Республіці, двоє - в Італії, двоє - у Польщі та один - в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також 38 українців перебувають на карантині: 16 - у Бразилії, 7 – у Німеччини, 3 - в ОАЕ, 2 - у США, 2 - у Молдові, 2 - у Великій Британії, 2 - у В'єтнамі, по одному - в Румунії, на Кубі, в Китаї та Австралії. 23 тис. 955 українців повернулися в Україну.

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