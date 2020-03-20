Стратегічного запасу масок для лікарень Києва вистачить на 7-10 днів, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ситуація з вивозом з України десятків тонн масок, що була раніше, зараз дається взнаки. Ми якихось важелів впливу точно не маємо. Єдине – зараз ми знайшли декілька виробників, які переналаштують виробництво і забезпечать якусь частину міста масками. Насамперед тих, хто контактує з великою кількістю людей. Просто на все це потрібен час. Поки що в нас немає такої кількості масок, щоби ми їх відправили в аптечну мережу.

У нас є стратегічні запаси, лікарні ми, звичайно, забезпечимо. Але цього запасу достатньо, грубо кажучи, на сім-десять днів. Їх потрібно постійно поповнювати", - повідомив Поворозник.

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Раніше повідомлялося, що в КМДА ухвалили рішення про введення надзвичайної ситуації в столиці. Документи зараз проходять юридичні процедури.