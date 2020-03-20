Рахункова палата пропонує перенаправити на боротьбу з коронавірусом 5 млрд грн бюджетних коштів, - Пацкан

"Рахункова палата оперативно проаналізувала державний бюджет на 2020 рік. Ми чітко побачили, що є можливості для перенаправлення щонайменше 5 млрд гривень на підтримку медицини. А це – кошти для закупівлі тих речей, яких наразі вкрай бракує Україні – захисні медичні маски для населення, тест-ситеми, апарати штучної вентиляції легень", - процитувала його пресслужба Рахункової палати, передає Цензор.НЕТ.

Пацкан також зазначив, що зараз у резервному фонді держбюджету не розподілені 1,4 млрд грн.

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"Друге джерело, яке може використати Уряд, додав Голова Рахункової палати, це своїм рішенням розподілити кошти, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію ‒ 0,2 млрд грн, на сьогодні ці видатки нерозподілені. Я також пропоную Верховній Раді невідкладно внести зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Адже і тут є можливості спрямувати кошти, щоб мінімізувати поширення вірусу"", - додав він.

За словами Пацкана, на боротьбу з коронавірусом, зокрема, можна перенаправити 300 млн грн, передбачених на фінансування Бюро фінансових розслідувань. Крім того, можна відкласти витрати за бюджетною програмою "Статистичні спостереження" - 1,2 млрд грн.

Крім цього, глава Рахункової палати повідомив, що за два місяці поточного року зекономлено кошти з виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.

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"Це сталося через меншу фактичну потребу за цими виплатами, ніж було заплановано. Крім того, у 2019 році обсяг таких видатків у жовтні змінами до закону зменшено на 1,1 млрд грн і за рік видатки залишились не виконані на 6,9 млрд грн. Тож є можливість перенаправити на медицину 1,1 млрд грн", – зауважив він.

"Є ще низка бюджетних програм, видатки на які можливо зменшити, щоб надати потрібні для медицини кошти. Зокрема, підтримка реалізації комплексної реформи державного управління – 600 млн грн, адже існуюча кількість фахівців із реформування значно менша, ніж передбачалося; керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом ‒ 11 млн грн, оскільки ця установа не розпочала свою діяльність; функціонування торгових представництв за кордоном ‒ 25,6 млн грн, так як видатки впродовж двох років не використовувались і перерозподілялись на інші бюджетні програми; заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні – 13,5 млн гривень", - додав голова Рахункової палати.