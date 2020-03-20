Грузія припиняє регулярне авіасполучення з усіма країнами від завтра

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про припинення авіасполучення було ухвалено сьогодні (в п'ятницю, - ред.) на засіданні Координаційної міжвідомчої ради з боротьби з коронавірусом. Було прийнято також рішення про те, що всі громадяни Грузії, які прибувають з інших країн, зобов'язані пройти двотижневий карантин", - сказав Чиковані.

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Він повідомив, що на прикордонних переходах на кордонах із Туреччиною, Азербайджаном і Росією поблизу КПП будуть обладнані карантинні зони.

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії на 20 березня, в країні виявлено 43 випадки зараження коронавірусом.