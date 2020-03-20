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20.03.20 11:36

Окупанти заявляють, що в Криму на наявність коронавірусу обстежили понад тисячу осіб

В окупованому Криму станом на 19 березня під медичним спостереженням перебувало 316 осіб, за весь період моніторингу пройшли обстеження на наявність нової коронавірусної інфекції (COVID-2019) -1183 людини, позитивних результатів лабораторних досліджень не виявлено.

Окупанти заявляють, що в Криму на наявність коронавірусу обстежили понад тисячу осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", так стверджують в пресслужбі кримського управління Росспоживнагляду.

"У медичних організаціях Республіки Крим і Севастополя перебуває 18 осіб з ознаками респіраторної вірусної інфекції, які прибули з неблагополучних країн. Ситуація залишається на суворому контролі Росспоживнагляду", - сказано в повідомленні.

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З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, на території анексованого Криму і Севастополя введений режим "підвищеної готовності".

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр.

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