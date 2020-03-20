Українські члени екіпажу круїзного лайнера Celebrity Reflection сьогодні повернуться додому, - МЗС

Про це йдеться в повідомленні МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі 30 українських громадян - членів екіпажу лайнера Celebrity Reflection вже перевезли до Стамбулу, де вони чекають на чартерний рейс до України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що квитки на чартерний рейс для українців оплатила компанія Royal Caribbean International. Йдеться про чартерний авіарейс Стамбул (🇹🇷Туреччина) – Одеса (Україна) №SQP8302, запланований на 20.03.2020 р. Запланований час прибуття до аеропорту Одеси - 21:20.